Quarta edizione del "Business Day" al Teatro Mangiatordi

Giovedì 26 gennaio, alle ore 19, con ingresso libero, al Teatro Mangiatordi si tiene il "Business Day - Summit delle menti brillanti". L'iniziativa è curata da Marina Angelastro, di "Networking excellent". I relatori invitati al Business Day 2023 si alternano sul palco per svelare l'ottimizzazione dei processi aziendali, i successi raggiunti e le strategie del futuro.Vengono approfonditi i temi più rilevanti per chi fa impresa (marketing, strategia aziendale, persuasione, leadership, management, salute, ricerca scientifica e crescita personale),Il tema di quest'anno è: Congresso internazionale "Scienza ed etica del cibo". Oltre ai relatori, che raccontano le proprie storie di riuscita personale e imprenditoriale, vengono presentati il progetto Erasmus e Igor Vitale International.Il "Business Day" è alla quarta edizione. Alla conduzione un nome di eccezione: Beppe Convertini, noto volto televisivo, nelle case degli italiani ogni domenica mattina con "Linea verde" (Rai 1)."Le relazioni incrociate progettate da Networking excellent - si legge in un comunicato - dimostrano quanto i leader di ogni settore creino realtà uniche e preziose per un affollato pubblico richiamato ogni anno dal summit delle menti brillanti, la più attesa evoluzione scenica di storytelling e brandtelling. Grazie ai fluenti investitori, la founder & director Marina Angelastro affronta la competizione globale e allarga i propri orizzonti. i relatori escono dalla ormai superata logica individualistica per mettersi insieme, fare squadra, condividere risorse e competenze verso un unico obiettivo: realizzare nuove opportunità di formazione per gli studenti ambasciatori del business. Business day è ispirazione, vitalità ed entusiasmo in grado di esprimere ottimizzazione delle proprie inestimabili capacità professionali e creare avanguardistiche condizioni di innovativo sviluppo competitivo". Le parole chiave sono: esperienza – concretezza – abilità – leadership.