Attività per bambini Pronti, via! Biciclettata di quartiere di Parco San Giuliano, seconda edizione

Pronti, via! Sabato 8 luglio, nel giovane quartiere di Parco San Giuliano, a partire dalle ore 16.30, si tiene la seconda Biciclettata di quartiere. Il raduno è programmato nella parrocchia della Carmine. Partenza alle 17 per un giro di 2,8 chilometri e poi rientro alla parrocchia per giochi e animazione con i bambini.Tutta la comunità è invitata a partecipare. Gli organizzatori sperano in una bella partecipazione, come quella dell'anno scorso con circa 180 presenze.