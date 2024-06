Proiezione del film documentario sul progetto "Io non resto a guardare"

Venerdi 21 Giugno 2024 alle ore 20:00 è in programma la proiezione del docufilm dal titolo " Io non resto a guardare " presso l'Arco Fratelli Festa di Altamura, traversa di via Leopoldo Laudati, nel centro storico. E' stato realizzato dall'Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia Aps " A.Ma.R.A.M. Aps in riferimento al progetto di inclusione socio culturale e aiuto reciproco attraverso il volontariato.Invito esteso a tutta la cittadinanza.Ingresso libero, ma è consigliato portare la sedia.