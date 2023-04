Presentazione liste del candidato sindaco Giovanni Moramarco al "Mangiatordi"

Mercoledì 26 aprile dalle ore 20:00, presso il Cineteatro Mangiatordi, si terrà l'evento di presentazione ufficiale delle liste che sostengono il candidato sindaco Giovanni Moramarco.I candidati al Consiglio Comunale incontreranno i cittadini per illustrare nel dettaglio i contenuti del programma Polis2030: un vero e proprio manifesto programmatico del candidato sindaco e della squadra che lo sosterrà in questo percorso che terminerà in occasione delle elezioni amministrative che si terranno ad Altamura il prossimo 14-15 maggio 2023.È necessaria per Altamura una vera e propria "rivoluzione culturale" - come da tempo sostiene Giovanni Moramarco - che metta al primo posto i cittadini e offra agli stessi un supporto competente, una casa che tutti devono sentire propria, trasparente, solidale, propulsiva.Obiettivi che possono essere raggiunti solo se la città e gli altamurani sapranno supportare il progetto.