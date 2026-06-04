Presentazione dei libri sui rifugiati in Puglia

Giovedi' 4 giugno alle 18.30, nel LiberHub "Giampiero Zaccaria" in viale Martiri 1, a cura del Club Federiciano di Altamura, saranno presentati i volumi- "Rifugiati in Puglia. Studi e questioni di didattica" a cura di Anna Gervasio (direttrice dell'Istituto pugliese per l'antifascismo e l'Italia contemporanea) e Raffaele Pellegrino;- "Bari. Torre Tresca (1944-1968)" di Vito Antonio Leuzzi.In apertura i saluti di Bianca Tragni, presidente del "Club federiciano"Vito Antonio Leuzzi e Anna Gervasio, Bari Torre Tresca, Campo 75 PG, Camp Transit n.1, Rifugio per sfollati. Bari: Edizioni dal Sud, 2026Il volume ricostruisce le complesse vicende del campo barese di Torre Tresca, che dal 1941 al 1968 segnò la storia della Seconda guerra mondiale e del lungo dopoguerra in Puglia.Sorto come Campo 75 PG per l'internamento di prigionieri di guerra inglesi e del Commonwealth, catturati nel Nord Africa, nel tempo subì diverse trasformazioni.Denominato Transit Camp n. 1 dopo l'8 settembre 1943, rappresentò un luogo di approdo e di rifugio per profughi albanesi, greci, iugoslavi ed ebrei di diversa nazionalità, in fuga dagli ex campi fascisti e dal terrore nazista che imperversava nei Balcani.Dopo il 25 aprile 1945 accolse i superstiti dei lager del Terzo Reich assieme a molti rifugiati dei Paesi dell'Est Europa.Dal 1950 fu occupato da molte famiglie di Bari Vecchia e di altri quartieri periferici di una città segnata dalle conseguenze disastrose della guerra, speranzose di ottenere l'assegnazione di una casa.Il campo di Torre Tresca rappresentò un universo di emarginazione e di condizioni di vita tragiche.Anna Gervasio e Raffaele Pellegrino (a cura di), Rifugiati in Puglia tra guerra e Liberazione (1943-1947). Studi e questioni di didattica. Bari, Edizioni dal Sud, 2026Il volume si propone come supporto alla didattica, in linea con l'attività condotta da lungo tempo dall'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea (IPSAIC), approfondendo le complesse vicende della fine del secondo conflitto mondiale che riguardano il territorio pugliese, nella transizione dalla guerra alla pace. Le diverse proposte di ricerca e studio trovano il loro momento iniziale nel convegno di studi Rifugiati in Puglia tra guerra e Liberazione che l'IPSAIC ha proposto nel febbraio del 2025 ai docenti degli istituti secondari di primo e secondo grado, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nell'ambito delle iniziative nazionali per il Giorno della Memoria 2025. Nell'attività di ricerca didattica si conferma la Puglia come terra di accoglienza di profughi di diverse nazionalità.