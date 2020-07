Istituzionale Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), on line la presentazione ufficiale

Evento in corso

Pedonabilità e ciclabilità - Mercoledì 15 luglio 2020 ore 18:00

Trasporto pubblico, sosta e circolazione - Venerdì 17 luglio 2020 ore 18:00

E' pronto il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune di Altamura.La presentazione ufficiale si tiene on line sulla pagina Facebook del Comune in due giorni a seconda del tema:Importanti gli obiettivi del piano per conciliare le esigenze di vita e di lavoro e una migliore qualità urbana.Dal nostro archivio: