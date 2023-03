"Parole, note e immagini": Fidapa valorizza i talenti artistici delle donne

Mercoledì 15 marzo, alle ore 19.30, nella sala Tommaso Fiore del GAL in piazza Resistenza 5 è in programma un'iniziativa della Fidapa di Altamura, che rientra nel mese delle pari opportunità ed è organizzata per valorizzare i talenti artistici delle donne.L'incontro s'intitola "Parole, Note ed Immagini": è uno spettacolo di musica e parole, dell'attrice Elisabetta Rubini, accompagnata al pianoforte dalla musicista Grazia Guglielmi. Nella sala è esposta una mostra di lavori della ritrattista Silvana Popolizio, interprete della "stippling art", una tecnica di disegno in cui le immagini vengono pazientemente realizzate imprimendo tanti puntini e segni con un pennino. Coordina la serata la presidente della Fidapa di Altamura, Emilia Dileo.