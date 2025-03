Orto e cucina: conferenza in Tipografia Portoghese

Domenica 23 marzo alle ore 18.00, presso l'Antica Tipografia Portoghese di Altamura (via Scipione Ronchetti 2), è in programma la conferenza "Orto e cucina: il binomio perfetto". L'incontro vede la partecipazione di Mina Plantamura, del ristorante Tre Archi di Altamura, e di Enrico Costanza, il giardiniere culinario che ha collaborato con Enrico Crippa, tre Stelle Michelin, ed è apparso in MasterChef su Sky insieme agli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.L'incontro verte sull'integrazione tra orto e cucina, divenuta una componente essenziale per una gastronomia d'eccellenza. Si esplora il rapporto tra botanica e gastronomia, raccontando come le piante possano trasformare un piatto in un'esperienza unica e indimenticabile.Ingresso libero fino a esaurimento della capienza dei posti a sedere e in piedi.(foto di archivio)