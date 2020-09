Nonna Tere', apre il ristorante per inserimento lavorativo di diversamente abili

Si concretizza il progetto "Nonna Tere'", il primo ristorante - pizzeria finalizzato all'inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili . Un'iniziativa altamurana unica nel suo genere, elaborata dalla cooperativa sociale "Memory Café", una onlus costituita nel 2018 con la partecipazione al bando regionale "Pin, Pugliesi innovativi". Un progetto ambizioso e coraggioso, per rompere le barriere che in questo caso non sono tanto quelle fisiche quanto quelle invisibili nelle "teste" delle persone.E' nata un'attività ristorativa votata all'inclusione e all'inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità intellettiva.Si parte giovedì 3 settembre 2020 alle ore 19.00 in via Lama di Cervo n° 175, ad Altamura. "Nella nostra osteria – pizzeria lavorano esperti della ristorazione e ragazzi speciali, ma i secondi non li riconoscerete perché sono bravi esattamente come i primi", spiega la cooperativa sociale.