Nella chiesa di San Domenico concerto di Natale con fusione di lirica e jazz

SOLIDARITY CHRISTMAS IN JAZZ…III ed.Venerdì 05 gennaio 2024 - Chiesa S. Domenico - AltamuraL'Associazione Culturale Murgia Music Festival - rappresentata dal maestro Vincenzo Parziale (vicepresidente) e dal presidente maestro Enzo Dimatteo - presenta un concerto Natalizio unico nel suo genere, dal titolo "Solidarity Christmas..in Jazz III edizione", che si tiene ad Altamura nella chiesa di San Domenico alle ore 20.00 di venerdì 5 gennaio 2024. L'appuntamento, con ingresso libero, è inserito nella rassegna di eventi natalizi della città di Altamura "Un Magico Natale", curata artisticamente da Alessandro Martello e organizzata dal Comune di Altamura.Il concerto è uno degli eventi più attesi dell'anno per la coinvolgente formula musicale dedicata alle magiche atmosfere del Natale eseguite per la prima volta con la fusione di jazz e voci liriche. Ad esibirsi sono affermati artisti del settore musicale jazzistico e lirico, protagonisti di diversi festival musicali nazionali ed europei, che accompagnano la meravigliosa e suadente voce jazz di Badrya Razem e la calda voce lirica del baritono Vincenzo Parziale, insieme al soprano Enza Adorante e al tenore Giuseppe Carone.Ad accompagnare le quattro voci sono il maestro Priore Pasquale al pianoforte il quale ha curato anche gli arrangiamenti; il maestro Rondinone Francesco alla batteria, Michaela Maiullari alla chitarra, l'Ensemble musicale (quintetto d'archi) "I Solisti Pugliesi". Voce narrante Domenico Parziale che conduce - attraverso la storia di Gesù come non è mai stata raccontata - le più celebri canzoni natalizie, le tradizionali melodie di questo periodo cosi atteso dell'anno, creando un fil rouge tra melodie e recitazione. Tra gli autori e compositori in scaletta, si annoverano nomi quali: Adam Bałdych, Tore Brunborg, Helge Lien, Frode Berg, Leonard Cohen, e molti altri. Uno spettacolo natalizio con un format classico, ma con una fusione di stili.L'evento si svolge in collaborazione con l'organizzazione giovanile dei Lions Club International, ossia il Leo Club Altamura Host, che allestisce un banco di solidarietà, il cui ricavato dalla raccolta fondi sarà devoluto per il progetto "Un altro giorno in paradiso" per migliorare strutture per i senzatetto.