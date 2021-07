Masseria Jesce, presentazione del libro di Irene Gianeselli

Venerdì 30 luglio, presso Masseria Jesce Teatro della Memoria (via Appia Antica) di Altamura, viene presentato il romanzo di Irene Gianeselli dal titolo "Il movimento del ritorno" (Les Flâneurs Edizioni). A dialogare con l'autrice sarà Rosanna Ventura. Inizio ore 19.30.Veronica e Astolfo aspettano un figlio. Tancredi è un attore, teme di non avere un passato e cerca la propria idea di Teatro. Arcangelo gioca con i propri pensieri e un giorno inciampa in Maddalena, nella sua giovane vita e nella sua scomparsa. Tutti si sfiorano come le perle di una collana e si incontrano in una città che è molte città. Questa storia di deformazione li costringerà a scegliere che ritmo dare al proprio movimento del ritorno.Irene Gianeselli (1997) è giornalista, critico cinematografico SNCCI, pianista, attrice e drammaturga. È presidente dell'Associazione Felici Molti e ne dirige i principali progetti. Si forma al Conservatorio e ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e produzione multimediale all'Università di Bari. Il misuratore del Mondo (2021) è la sua prima regia cinematografica. È la vincitrice del XIX Premio Fabrizio De André per la Poesia.Prenotazione obbligatoria (340.1671065, Donato).