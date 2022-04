Lun-aria, la rassegna di spettacoli ispirati alle fasi lunari

Secondo ciclo di "Lunaria", la rassegna teatrale organizzata Cinzia Clemente (Obiettivo successo). In cinque incontri, offrirà nuove possibilità di rigenerarsi a chi vorrà farlo attraverso delle rappresentazioni brillanti e leggere. Speaker, attrice, ballerina, coreografa, Clemente -appena tornata dalle riprese di un film in Salento- ritorna sul palcoscenico con tanta voglia di ricominciare, per continuare quel viaggio che era cominciato pochi mesi fa dopo la riapertura alle rappresentazioni teatrali.Cinque spettacoli in programma al Teatro Auditorium della parrocchia del Sacro Cuore di Altamura. Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo ore 21.15.«Con le fasi lunari si è voluto dare lo spunto per creare un percorso particolare in cui tutti gli aspetti emotivi, spirituali ed emozionali sono dedicati alla luna e a ciò che la luna dà - spiega Cinzia Clemente. - E così si parte dalle trasformazioni più esterne ed estetiche come quelle che si ritrovano nelle varie facce della luna, per arrivare al simbolismo della deità della donna inteso come amore collegato all'aspetto femminile».Si parte il 30 aprile, con la luna nuova, con lo spettacolo "L'amore è una cosa semplice.. oppure no?" in cui si parlerà dell'amore di coppia con le sue sfaccettature e problemi che però, alla fine, trionfa. Ci saranno dei movimenti scenici che accompagneranno la performance di Nando Lo Pio e Angela Battista (scrittrice e autrice dei testi). Le musiche sono originali e più che musiche di scena saranno stacchetti coreografici.Presentazione dello spettacolo del 30 aprileL'amore è una cosa semplice...oppure no? È una domanda a cui è difficile rispondere. A volte siamo così felici e innamorati che la risposta ci sembra banale. A volte invece la stanchezza ci scoraggia e ci chiediamo "ma chi me lo fa fare?".Ecco... a questa domanda non vi è risposta. Ma i monologhi dei protagonisti ci permetteranno di vivere le tante sfaccettature di questo sentimento così complesso e così, tra una lacrima, una carezza e una risata, condivideremo i diversi punti di vista sull'amore attraverso un uomo e una donna, il loro amore e le loro schermaglie. E magari alla fine ci rideremo su, esattamente come fanno i due protagonisti.Regia e testo di Angela BattistaCoreografie di Valeria CatucciAttori: Fernando Lo Pio e Angela BattistaBallerine: Perla Ciraolo, Siria Ciraolo, Antonella Zuccalà, Veronica CardellicchioInfo e prenotazioni 3279979265