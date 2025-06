Libri: Chiara Maci presenta "Quelle due" nell'Antica Tipografia Portoghese

Venerdì 27 giugno alle 19, nell'Antica Tipografia Portoghese (in via Scipione Ronchetti 2) Chiara Maci presenta il suo romanzo di esordio "Quelle due". Un incontro di presentazione, con introduzione di Francesca Bottalico che dialoga con l'autrice."Quelle due - ha dichiarato Maci - è il mio primo romanzo e un pezzo di cuore che dedico a tutte le donne che, in quella stanza chiusa e buia, hanno aperto le finestre e hanno fatto entrare la luce".