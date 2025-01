LiberFestival alla settima edizione: il programma del 3, 4 e 5 gennaio 2025

Dal 3 al 5 gennaio ad Altamura si tiene la settimana edizione del Liberfestival, rassegna di libri, musica, talk, fotografia, arte, spettacoli. Quest'anno lascia la sede dell'ex Monastero di Santa Croce, interessato da lavori, e diventa "Liber Bonus - Edizione 110%". I luoghi sono la sede del LiberHub "Gianpiero Zaccaria", in viale Martiri 1799, l'aula studio (e centro culturale), gestita da maggio dall'associazione Liberfestival, e il teatro Mercadante.Primo appuntamento: 3 gennaio, teatro Mercadante, ore 21, con "Cruda e nuda", lo spettacolo di stand up comedy di Alice Mangione, attrice e autrice, protagonista di noti programmi comici italiani, già concorrente in tv di "Lol-Chi ride è fuori". Mangione segue il filo rosso dei 22 arcani maggiori dei tarocchi, per dire tutta la verità o, meglio, il lato irriverente della verità. L'appuntamento con il suo monologo comico è per venerdì 3 gennaio alle 21. Il biglietto di ingresso si può acquistare su Vivaticket o al botteghino del teatro Mercadante.Sabato 4 gennaio, per la serie "il futuro di un fiume è alla sorgente", si parte alle 18.30 al LiberHub con la cantante Erica Mou, che ad Altamura presenterà il suo secondo libro "Una cosa per la quale mi odierai", romanzo edito da Fandango Libri. Seguirà alle 20 Trifone Gargano, docente universitario, dantista, scrittore e saggista, maestro delle lezioni-spettacolo che interverrà con una lectio magistralis intitolata "Letteratura pop, eretica e divergente" Con il suo stile inconfondibile, Gargano sfida le interpretazioni classiche e mette in scena le pagine meno esplorate delle grandi opere letterarie con uno stile inconfondibile e linguaggio tutto nuovo, contemporaneo. Alle 21.30 lo spettacolo musicale dal vivo di Ainé, al secolo Arnaldo Santoro, tra gli esponenti più interessanti dell'R&B in Italia, per creatività e capacità di sperimentare universi sonori differenti. Ad Altamura presenta "Buio Leggero". Biglietto acquistabile su EventBrite o al LiberHub dove si terrà il concerto.Domenica 5 Gennaio si comincia alle 11, con una delle attività collaterali del festival, lo Speed date letterario: appuntamenti al buio con i libri. Alle 18.30 per la serie Questa veste non è la mia, Olga Campofreda presenta il suo libro "Ragazze perbene", edito da NNEditore. Alle 20, per la serie I limiti del nostro linguaggio, i limiti del nostro mondo, tocca al libro di Beatrice Cristalli "Dizionario per boomer", capire le parole delle nuove generazioni, edito da Bur (Biblioteca universale Rizzoli).Alle 22 il LiberParty a concludere in leggerezza il programma di questa edizione. Inoltre durante la manifestazione sarà possibile visitare alcune mostre: "È andato tutto bene –di Geometric Bang in collaborazione con Museo TAM"; "Strutture – Mostra fotografica di Francesco Freddo"; "Arrivederci Ex Monastero Santa Croce" – una mostra del Liberfestival aps visibile vicino al cantiere dell'Ex monastero Santa Croce. A fare da cornice le attività extra messe in piedi dal Liberfestival sempre molto partecipate e coinvolgenti: la Farmacia letteraria: Cura i tuoi malanni con un libro; Appalto poetico; Storie in cantiere ecc…