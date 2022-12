La settimana delle scarpette rosse: all'ITES Genco si parla di violenza domestica

"La violenza domestica in presenza o in danno di minori: riconoscere, proteggere, intervenire". Questo è il tema del convegno organizzato dall'ITES (Istituto tecnico economico sociale) "Francesco Maria Genco", venerdì 2 dicembre alle ore 10.00, nell'ambito del programma "La settimana delle scarpette rosse".Appuntamento presso l'aula magna dell'Istituto in piazza Laudati.Programma:Saluti: Leonardo Campanale, Dirigente Ites "F. M. Genco"; Rosa Melodia, Sindaca di Altamura; Angela Miglionico, Presidente Commissione Pari Opportunità Altamura.Interventi: Milena Matera, responsabile del Servizio Sociale Professionale di Altamura; Caterina Incampo, Coordinatrice del Servizio Piano Sociale di Zona; Luigia Tricarico, avvocato e docente di Diritto ed Economia dell'Ites "F. M. Genco"; Faustina Petronella, psicologa, operatrice Centro Antiviolenza Liberamente.Coordina la docente Agnese Lorè, referente per le attività con il territorio.