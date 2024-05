Convegni "Io non resto a guardare": giornata conclusiva del progetto dell'Amaram

Venerdì 24 maggio, nel teatro "Mangiatordi" di Altamura, alle ore 8:30, si tiene l'evento conclusivo del progetto dell'A.Ma.R.A.M. A.P.S. (Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia) "Io non resto a guardare", dedicato all'inclusione socio-culturale e all'aiuto reciproco attraverso il volontariato. Per l'occasione viene proiettato il docufilm su tutte le attività svolte. Inoltre è prevista la consegna di targhe ricordo alle associazioni e agli istituti scolastici che hanno preso parte al progetto.InterventiVincenzo Pallotta - Presidente A.Ma.R.A.M. A.P.SCinzia Decandia - Referente del progetto "Io non resto a guardare"ConclusioniAngela Miglionico - Ass. alle politiche sociali del Comune di AltamuraVitantonio Petronella - Sindaco di Altamura