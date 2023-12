InVisibili Segni: violenza di genere, proiezione del film ucraino "The tribe"

InVisibili Segni. Ultimo fine settimana con Corpi Narranti per affrontare il tema della violenza di genere attraverso i linguaggi del cinema, del movimento, della danza. A conclusione della rassegna la proiezione del film "The tribe" del regista ucraino Myroslav Slaboshpytskiy. Il progetto è realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia nell'ambito dell'avviso "Futura. La Puglia per la parità".Il progetto "InVisibili Segni" dell'associazione culturale Corpi Narranti nasce con questo obiettivo, dopo anni di ricerca e studio della founder dell'associazione Angela Calia, per stimolare e far emergere una riflessione sugli stereotipi e della violenza di genere impressi nelle memorie relazionali, attraverso un processo di esperienza pratica e di riflessione e dialogo.A conclusione della rassegna, domenica 17 dicembre alle ore 17:30 presso l'Agorateca, verrà proiettato il film "The tribe" del regista ucraino Myroslav Slaboshpytskiy. Il film ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui Cannes Film Festival - La Semaine de La Critique - Gran Premio, Premio France 4 Visionary, GAN Foundation Distribution Support European Film Academy, European Discovery - Premio Fipresci.Ospiti della serata:Demis Quadri PhD, Professore di Ricerca e didattica in Physical Theatre, Responsabile del settore Ricerca e Docente di Teoria e storia del teatro presso l'Accademia Dimitri – Università professionale della Svizzera Italiana; Sarah Schiesser, vice responsabile programma Open Doors – Locarno Film Festival, produttrice Junior Amka Films (Svizzera) e consulente di progettazione artistica.