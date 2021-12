"Inferno e Pandemia" di Annamaria Di Pinto nella rassegna "Lun-Aria"

Si chiude la prima serie di eventi di Lun-Aria, con la direzione artistica di Cinzia Clemente, sabato 4 dicembre, con la doppia performance di Annamaria di Pinto e la sua creazione "Inferno e pandemia".Inferno e Pandemia: tre canti, tre elementi, tre passaggi, tre esperimenti, tre come la stessa terzina dantesca, tre come le Cantiche, tre come numero supremo simbolico e vitale. Un viaggio attraverso il suono della parola dantesca sviscerato nell'apertura del I canto, sferzato nell'attraversamento del V canto, per finire acuto nel XXVI canto: una sperimentazione vocale e sonora che porta nel turbinoso percorso infernale senza soluzione di continuità ad attraversare fisicamente la singola parola e il singolo suono, aggrappati ad immagini ed oggetti sopravvissuti all'inghiottitoio nefasto degli Inferi. Un approccio abrasivo alla sacra materia di un testo immortale, interpretato attraverso la forza dei suoni e delle manipolazioni della voce, per aprirlo a nuovi significati. Pochi elementi in scena. L'attrice, Annamaria Di Pinto, si districa magistralmente tra terzine e rime, accompagnata da musiche e suoni elettronici. L'atmosfera è variabile. Si passa da momenti feroci a istanti in cui lo spettatore sembra viaggiare in un ventre liquido. La voce di Annamaria è superba, graffia, soffoca, stringe, in un moto sincronico con le sperimentazioni sonore, che si presentano come vere e proprie scenografie musicali. La compagnia rivisita Dante in modo originale, al di fuori di ogni chiave classica. L'Inferno è ora sulla terra, nella rilettura ambientale suggerita dal video che viene proiettato all'inizio della performance.La performance video è patrocinata dal Ministero della Cultura, dal comitato dantesco per i 700 anni dalla morte di Dante e dall'UBI (Unione Buddisti Italiani). Anche la Compagnia teatrale possiede 3 riconoscimenti ministeriali per il suo lavoro indipendente e di ricerca nonché come spazio performativo. Annamaria Di Pinto è una performer, regista, attrice, con un enorme percorso formativo e professionale, di ricerca e di studi. Attualmente è direttore artistico de "Il cielo di Carta - Scuola di Teatro" a Trani. Al suo fianco, Luigi La Forgia che accompagna la performance con suoni elettronici.La rassegna "Lun-Aria" prenderà una pausa e ricomincia in primavera, sotto i migliori auspici delle previsioni meteo favorevoli, con nuovi spettacoli e repliche di alcuni che hanno già sortito un ottimo riscontro di pubblico.Appuntamento presso "Villa Pellegrino", strada La Mena.Con il Patrocinio del Comune di Altamura e di Mujeres Nel Teatro Puglia. Ingresso a pagamento. Informazioni e prenotazioni 327.9979265 - Obiettivo Successo