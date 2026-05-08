Libro
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Presentazione libri

Il libro di Caccamo nell'Antica Tipografia Portoghese

venerdì 8 maggio 2026 Oggi
Venerdì 8 maggio, ore 19:00.
Antica Tipografia Portoghese, via S. Ronchetti 2

Presentazione del libro "Ho sparato a Mussolini. La san(t)a pazzia di Violet Gibson", di Michele Caccamo. Presente l'autore che dialoga con Marilena Massa.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Inaugurazione tipografia Portoghese
  • Presentazione libro
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