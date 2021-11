Giuseppe Di Vagno e Tommaso Fiore, un libro sulle loro storie di socialismo e antifascismo

Giuseppe Di Vagno e Tommaso Fiore: due vite e due storie politiche che si intersecano e si incontrano. Un rapporto, basato su radici ideali ed esperienze formative comuni, e tuttavia dialettico, che l'omicidio del primo, per mano dei fascisti, esattamente 100 anni fa, interruppe bruscamente. L'approfondimento di questa relazione politica e culturale e la presentazione del libro di Fulvio Colucci, edito da Radici Future Produzioni, "Giuseppe Di Vagno, martire socialista", saranno al centro dell'incontro organizzato dalle associazioni culturali Eutropia e Circolo delle Formiche in programma giovedì 11 novembre alle 18.30 nella Agorateca-Biblioteca di Comunità di Altamura, in via Stefano Lorusso 1, accanto all'istituto scolastico "Tommaso Fiore". Con l'autore dialogheranno Giuseppe Dambrosio, presidente del Circolo delle Formiche, e Gianvito Mastroleo, presidente della Fondazione "Giuseppe Di Vagno- 1889-1921". Coordinerà il giornalista Pasquale Dibenedetto-Adnkronos.Proprio attraverso le pagine autobiografiche pubblicate nel dopoguerra dal meridionalista altamurano (i due furono anche compagni di studi, oltre che entrambi militanti socialisti, accomunati da un approccio pragmatico e concreto ai problemi) si riescono a comprendere il percorso politico, la formazione e le scelte di Di Vagno, avvocato, giornalista, deputato e pubblico amministratore, grande oratore, conosciuto anche come il 'gigante buono' di Conversano o il 'Matteotti del Sud', precedenti alla sua fine tragica avvenuta a soli 32 anni durante una spedizione punitiva nel settembre 1921. L'anno successivo, il fascismo, con la marcia su Roma, si impose in tutta Italia. Come ha ben detto l'autore, Fulvio Colucci, giornalista tarantino de La Gazzetta del Mezzogiorno, che ha fatto una minuziosa ricerca di fonti e biografie riuscendo anche a illuminare il contesto storico, i contatti di Di Vagno con Fiore costituiscono il "perno" del suo libro. Quest'ultimo è in vendita nella Feltrinelli Point in via Vittorio Veneto ad Altamura.In occasione della serata sarà esposta la mostra iconografica e documentaria: "Tommaso Fiore e Altamura: l'intellettuale, il politico, l'amministratore", realizzata dal Circolo delle Formiche. L'accesso all'Agorateca sarà consentito solo dietro esibizione di green pass valido. Durante l'incontro è obbligatorio indossare la mascherina.