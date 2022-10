Giornata nazionale delle famiglie al museo, speciale caccia al tesoro all'Archeologico

Una serie di indizi nascosti nelle sale espositive, una catena di rebus e indovinelli da risolvere e un premio a misura di piccoli detective culturali con vocazione archeologica. Dopo il successo dello scorso anno, torna domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 13.30 (ultimo ingresso 12.45) la caccia al tesoro formativa, organizzata in occasione della F@MU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.Obiettivo dichiarato: avvicinare in maniera interattiva le famiglie e in particolare i bambini all'arte e, tra i tanti, agli ornamenti che hanno rappresentato i rituali di bellezza nell'età dal bronzo a quella classica. Oggetti autentici riconducibili al gusto estetico dei nostri avi, tra cui grani di collane, pendenti ricavati da conchiglie, elementi di copricapo, fibule e unguentari, costituiranno il tesoro nascosto della caccia al patrimonio museale di Altamura; il percorso che offrirà una pluralità di stimoli visivi, sensoriali ed emotivi, incoraggerà i partecipanti a porre domande, a mettersi in gioco e comprendere il valore delle opere in esposizione.«La giornata, un connubio tra il piacere della scoperta e l'apprendimento in maniera ludica, nasce dalla consapevolezza che i musei non sono luoghi esclusivi di conservazione - spiega la direttrice, la dott.ssa Elena Silvana Saponaro - ma contenitori di conoscenza e di esperienza in cui è racchiusa una tessitura di tanti racconti capaci di raggiungere il pubblico più disparato e di entrare in relazione con esso». L'invito a partecipare è rivolto a intere famiglie, con l'augurio che si coltivi ogni giorno il legame tra territorio, scoperta e conoscenza. L'ingresso al costo di 3 Euro (fino a 18 anni si accede gratuitamente) sarà occasione privilegiata per visitare il Museo di Altamura.