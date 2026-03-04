Giornata della legalità in ricordo di Domi Martimucci: scuole protagoniste

Ricorre il 5 marzo la "Giornata della legalità: io non dimentico", in memoria di Domi Martimucci, istituita dal Comune nel 2019 per la promozione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva e della responsabilità civica, con particolare attenzione al coinvolgimento del mondo scolastico e delle giovani generazioni."Per dare concretezza agli obiettivi - dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e la consigliera delegata alla legalità Lea Martimucci - quest'anno l'Amministrazione comunale sostiene percorsi educativi e iniziative di sensibilizzazione per contribuire alla diffusione dei valori della giustizia, della partecipazione democratica e del contrasto a ogni forma di criminalità. Nelle iniziative è centrale la partecipazione delle scuole che sono le "palestre" della coscienza civica".Il programma della giornata della legalità si aprirà con un momento di commemorazione nel cimitero comunale, in ricordo del calciatore Domenico Martimucci.Proseguirà, alle ore 9.30, nel cinema Mangiatordi, con la proiezione del film "40 secondi", a cui assisteranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per un approfondimento e un confronto sui temi della responsabilità individuale e delle conseguenze delle proprie azioni. Il film, diretto da Vincenzo Alfieri e ispirato al libro della giornalista Federica Angeli, è incentrato sulla storia realmente accaduta dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte durante un pestaggio.Sono legate alla Giornata "Io non dimentico" altre due iniziative:- la distribuzione in tutte le scuole di Altamura di libri di autori che hanno affrontato i temi della legalità e della giustizia;- il progetto "Semi di coraggio" che sarà al centro di un convegno in programma il 24 maggio prossimo, sempre per le scuole; al progetto ha partecipato attivamente l'Istituto "De Nora - Lorusso" che, per arricchire questa esperienza, sarà in visita nel Museo e laboratorio esperienziale presso Extralibera di Roma.