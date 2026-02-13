Fidapa, "Dal software allo spazio: menti brillanti delle donne STEM"

14 febbraio 2026ore 18.00Liber Hub Giampiero ZaccariaViale Martiri del 1799, n.1 – AltamuraLa Sezione FIDAPA BPW Italy di Altamura organizza un incontro di alto profilo culturale dedicato alle eccellenze femminili nelle discipline STEM, ambiti nei quali sapere, innovazione e responsabilità sociale si intrecciano per dare forma al futuro.L'evento si apre con l'intervento di Daniela Martino, Presidente della Fidapa BPW ITALY Sezione Altamura e vede la partecipazione delle massime rappresentanze associative e istituzionali del territorio.Saluti di:Anna Maria Elvira Musacchio, Presidente Nazionale FIDAPA BPW ItalyEmiliana Trentadue, Presidente FIDAPA BPW Italy Distretto Sud-EstAngela Miglionico , Assessora alle Pari Opportunità del Comune di AltamuraSabina Piscopo, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico e Linguistico "Federico II di Svevia" di Altamura.Segno concreto di un dialogo attivo tra associazionismo, istituzioni e mondo della scuola, indispensabile per promuovere una cultura delle pari opportunità fondata sul merito e sulla conoscenza. Attraverso le testimonianze di professioniste, manager, ingegnere, ricercatrici e giovani studiose, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che va dal software allo spazio, raccontando carriere, scelte e visioni che contribuiscono ogni giorno al progresso scientifico e tecnologico del Paese.I lavori saranno moderati dalla Presidente Martino e da Rosa Scanniffio , socia Young della Sezione FIDAPA BPW Italy di Altamura.Risuonano nello Spazio le parole di Rita Levi-Montalcini: «Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni e hanno il coraggio di trasformarli in conoscenza».Un appuntamento aperto alla cittadinanza, al mondo della scuola, dell'università e delle professioni, per celebrare il talento femminile nelle STEM e rafforzare una visione condivisa di progresso, inclusione e futuro.