Locandina Fidapa
Locandina Fidapa
Convegni

Fidapa, "Dal software allo spazio: menti brillanti delle donne STEM"

sabato 14 febbraio 2026 Oggi
14 febbraio 2026
ore 18.00
Liber Hub Giampiero Zaccaria
Viale Martiri del 1799, n.1 – Altamura

La Sezione FIDAPA BPW Italy di Altamura organizza un incontro di alto profilo culturale dedicato alle eccellenze femminili nelle discipline STEM, ambiti nei quali sapere, innovazione e responsabilità sociale si intrecciano per dare forma al futuro.
L'evento si apre con l'intervento di Daniela Martino, Presidente della Fidapa BPW ITALY Sezione Altamura e vede la partecipazione delle massime rappresentanze associative e istituzionali del territorio.
Saluti di:
Anna Maria Elvira Musacchio, Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy
Emiliana Trentadue, Presidente FIDAPA BPW Italy Distretto Sud-Est
Angela Miglionico , Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Altamura
Sabina Piscopo, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico e Linguistico "Federico II di Svevia" di Altamura.

Segno concreto di un dialogo attivo tra associazionismo, istituzioni e mondo della scuola, indispensabile per promuovere una cultura delle pari opportunità fondata sul merito e sulla conoscenza. Attraverso le testimonianze di professioniste, manager, ingegnere, ricercatrici e giovani studiose, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che va dal software allo spazio, raccontando carriere, scelte e visioni che contribuiscono ogni giorno al progresso scientifico e tecnologico del Paese.
I lavori saranno moderati dalla Presidente Martino e da Rosa Scanniffio , socia Young della Sezione FIDAPA BPW Italy di Altamura.

Risuonano nello Spazio le parole di Rita Levi-Montalcini: «Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni e hanno il coraggio di trasformarli in conoscenza».

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, al mondo della scuola, dell'università e delle professioni, per celebrare il talento femminile nelle STEM e rafforzare una visione condivisa di progresso, inclusione e futuro.
Locandina convegno Fidapa
  • Fidapa
  • Donne
Prossimi eventi a Altamura
Teatro a scuola con la fiaba dell'inclusione ErLupo Mario e Cappuccetto Rosso Fino al 10 giugno Teatro a scuola con la fiaba dell'inclusione ErLupo Mario e Cappuccetto Rosso
Il mondo “fuori luogo” di Angelo Accardi in mostra ad Altamura Fino al 28 febbraio Il mondo “fuori luogo” di Angelo Accardi in mostra ad Altamura
Museo etnografico dell'Alta Murgia: programma di incontri Fino al 10 marzo Museo etnografico dell'Alta Murgia: programma di incontri
Carnevale altamurano 2026: il programma di sfilate e animazione Oggi Carnevale altamurano 2026: il programma di sfilate e animazione
Altri contenuti a tema
Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno Eventi e cultura Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno A cura di Fidapa e altre associazioni. Presentazione di un libro
"Lo spazio delle donne", incontro con Daniela Baldassarra La città "Lo spazio delle donne", incontro con Daniela Baldassarra Per "La settimana delle scarpette rosse"
Aiuti alle donne vittime di violenza Territorio Aiuti alle donne vittime di violenza Per un sostegno all'autonomia: casa, lavoro, indipendenza economica
Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione Ospedale e sanità Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione Dall'accesso in pronto soccorso alla vigilanza dopo la dimissione
Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse” Eventi e cultura Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse” Uno spettacolo voluto dal Rotary Club di Altamura e Gravina
Di madre in figlia: le relazioni tra donne secondo Concita De Gregorio Eventi e cultura Di madre in figlia: le relazioni tra donne secondo Concita De Gregorio Incontro di apertura del 35° Progetto lettura
Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa Associazioni Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa Sul tema delle relazioni affettive e della gestione del denaro
Prevenzione del tumore cervicale, visite in consultorio senza prenotazione Ospedale e sanità Prevenzione del tumore cervicale, visite in consultorio senza prenotazione Ad Altamura nella giornata di martedì 18 novembre
Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no
13 febbraio 2026 Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no
Consorzio di bonifica: sospese le cartelle con i conguagli del 2022
13 febbraio 2026 Consorzio di bonifica: sospese le cartelle con i conguagli del 2022
Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza
13 febbraio 2026 Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza
Carta europea del turismo sostenibile, inizia una nuova fase
12 febbraio 2026 Carta europea del turismo sostenibile, inizia una nuova fase
Più sport e maggiore sicurezza nel Giardino di Lorenzo
12 febbraio 2026 Più sport e maggiore sicurezza nel Giardino di Lorenzo
Puglia: alla Bit presentato un bilancio positivo
12 febbraio 2026 Puglia: alla Bit presentato un bilancio positivo
Orme Bike: presentato il programma di attività
11 febbraio 2026 Orme Bike: presentato il programma di attività
Una rievocazione medioevale tra storia e cucina
11 febbraio 2026 Una rievocazione medioevale tra storia e cucina
ITES Francesco Maria Genco: "Valorizziamo i talenti, formiamo le persone "
11 febbraio 2026 ITES Francesco Maria Genco: "Valorizziamo i talenti, formiamo le persone"
Team Altamura non si ferma: superato il Latina
10 febbraio 2026 Team Altamura non si ferma: superato il Latina
Battuta d'arresto per la Soccer Altamura
10 febbraio 2026 Battuta d'arresto per la Soccer Altamura
Team Altamura a caccia del sesto risultato utile di fila
10 febbraio 2026 Team Altamura a caccia del sesto risultato utile di fila
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.