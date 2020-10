Festival del teatro per bambini e ragazzi "Marameo" al Monastero del soccorso

Per tre giorni, dal 2 al 4 ottobre, ad Altamura è di scena il festival di teatro per ragazzi "Marameo". Quattro spettacoli e due laboratori in programma nel giardino del Monastero del soccorso, in piazza Resistenza 5.Antonello Arpaia, direttore artistico dell'associazione culturale "Molino d'Arte" di Altamura, è responsabile di Marameo in Puglia. Spettacoli e laboratori sono pensati, costruiti e rappresentati dal vivo per bambini e ragazzi.Il 2 ottobre, alle 20.15, si comincia con "Hansel e Gretel", spettacolo con attori e pupazzi, proposto dalla compagnia Teatro stabile d'Abruzzo - Fantacadabra Teatro di Sulmona, con regia di Mario Fracassi. Il 3 ottobre doppio appuntamento: alle 17 il laboratorio di narrazione per bambini "Giocare con le parole" a cura di Molino d'arte, condotto dall'attrice e scrittice Antonella Petrera; alle 20.15 lo spettacolo "Il Gatto con gli stivali" del Teatro verde di Roma, con regia di Emanuela La Torre.Domenica 4 ottobre si triplica. Alle 16 il laboratorio di costruzione di burattini di carta, a cura del Piccolo teatro di pane di Lecce, condotto da Alice Michol Pietroforte. Alle 18.15 la stessa associazione leccese propone lo spettacolo di burattini "Il mal di pancino di Rodolfino coccodrillo marino". In chiusura il Teatro verde di Roma fa il "bis" con "Zeus e il fuoco degli dei", con la combinazione di attori, pupazzi e figure animate.Ingresso 5 euro (spettacolo), 10 euro (laboratorio). Possibile una formula di abbonamento.Info: 376.0187992 - www.marameopuglia.it .