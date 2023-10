Due presentazioni del libro "La prigionia alleata in Italia, 1940-1943" di Isabella Insolvibile

Doppia presentazione ad Altamura del libro "La prigionia alleata in Italia, 1940-1943', di Isabella Insolvibile, storica, docente Unimercatorum, collaboratrice e volto noto di Rai 3 / Rai Storia, conduttrice di documentari su Rai Cultura.La prima è in programma venerdì 27 ottobre, alle ore 17.00, nel teatro Mangiatordi nell'ambito della rassegna internazionale "Storie dal Campo", organizzata dall'associazione Campo 65,. Per la prima volta nella sua interezza, il libro raccolta dei circa 70.000 soldati alleati prigionieri in Italia. Un contributo essenziale per comprendere ed inquadrare anche la storia, l'importanza e la centralità del Campo 65.La seconda presentazione è in programma al Liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia di Altamura, sabato 28 ottobre, di mattina, per un incontro tra l'autrice e gli studenti.