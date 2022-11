Diversamente Dante: "Le tracce degli Svevi nel poema Dantesco" di Trifone Gargano

Per il ciclo "Federi-Cult" della APS Fortis Murgia, al Teatro Mercadante, giovedì 3 novembre ore 21,00 è in programma una grande conferenza-spettacolo, presentata da Chiarita Nicoletti, intitolata "Diversamente Dante. Le tracce degli Svevi nel poema Dantesco".L'evento vedrà come relatore il professor Trifone Gargano, docente universitario e autore di numerosi testi di indiscusso valore culturale, molti dei quali dedicati a Dante. Assieme a lui potremo scoprire quali riferimenti agli Svevi, compresi quelli relativi al nostro amato imperatore Federico II, possiamo ritrovare nei versi della Divina Commedia. Ospiti della serata saranno gli attori della @FITA Puglia che ci regaleranno momenti suggestionanti e renderanno questo incontro memorabile.