Convegno internazionale di studi su Saverio Mercadante in streaming (13 e 14 novembre)

a Napoli presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella (1-3 ottobre)

a Vienna presso l'Istituto Italiano di Cultura (20-21 ottobre)

a Milano al Teatro alla Scala (30 ottobre)

Le celebrazioni per commemorare i 150 anni della morte del compositore e musicista altamurano Saverio Mercadante hanno subìto purtroppo una drastica rimodulazione per effetto delle restrizioni dovute alla pandemia in corso. Sono stati sospesi e rimandati tutti i concerti e le esecuzioni musicali in programma, ma non il Convegno di studi internazionale che si è comunque tenuto nelle quattro sedi maggiormente legate alle vicende artistiche del Maestro: Napoli, Milano, Vienna e Altamura:L'ultimo appuntamento, quello di Altamura, si terrà il prossimo venerdì 13 e sabato 14 novembre in diretta streaming proprio dalla città natale sui canali social del Comune. Anche le sessioni del convegno di Napoli, Vienna, Milano si sono tenute, per ovvie ragioni, in streaming sui canali YouTube e Facebook del Conservatorio San Pietro a Majella e del Comune di Altamura.Il programma completo della sessione di Altamura (in diretta streaming dalla pagina Facebook e dal canale YouTube del Comune di Altamura)ore 15.00 - SalutiRosa Melodia (Sindaca del Comune di Altamura)Carmine Santaniello (Direttore del Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli)Nunzio Perrone (Assessore alle Culture del Comune di Altamura)ore 15.30 - Presiede Antonio CarocciaDomenico Denora, Lo sviluppo del percorso artistico mercadantiano fra epistolario e cronache del tempo: un contributo cognitivo per nuove prospettive musicologichePaola De Simone, Fonti, musiche e immagini per gli anni napoletani di Saverio MercadanteFrancesca Seller, Mercadante nell'editoria napoletana dell'OttocentoLoredana Palma, Saverio Mercadante nelle cronache del tempoRaffaele Di Mauro, Le canzoni napoletane di Mercadante tra stornelli e arie da camera.Maria Gabriella Viti, (comunicazione) Ipermestra: un opera giovanile di Saverio Mercadanteore 9.30 - Presiede Paologiovanni MaioneMaria Chiara Bertieri – Paolo Fabbri, I due illustri rivali: Donizetti incrocia MercadanteGerardo Tocchini, Mercadante, Il Bravo da Fenimore Cooper e le implicazioni storiche della Venezia "tenebrosa"Ernesto Pulignano, Forme drammatico-musicali e forme melodiche nelle "opere della riforma"Lorenzo Corrado, L'Elena da Feltre di Mercadante e le sue fontiMichele Nitti, Verdi non ha vinto MercadanteLe manifestazioni, curate da Antonio Caroccia e Paologiovanni Maione, sono promosse e sostenute dal Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e dal Comune di Altamura rappresentati rispettivamente dal Direttore Carmine Santaniello e dalla Sindaca Rosa Melodia. Alle giornate di studio hanno dato il loro contributo illustri studiosi nazionali e internazionali chiamati a rilanciare gli studi sul compositore altamurano, tra gli altri, Jürgen Maehder, Massimo Fusillo, Paolo Fabbri, Alessandro Roccatagliati, Antonio Rostagno, Francesc Cortés, Victor Sánchez Sánchez, Michael Wittmann, Paola Besutti, Emilio Sala, Alberto Rizzuti, Gerardo Tocchini, Michele Nitti.Per l'occasione si è costituito un Comitato internazionale presieduto da Riccardo Muti a cui hanno aderito anche diverse prestigiose istituzioni italiane ed estere e il Teatro Mercadante di Altamura.