Convegno "Il liberalsocialismo di Tommaso Fiore"

Lunedì 17 aprile 2023, alle ore 18.30, ci sarà il nuovo appuntamento della rassegna organizzata dal Comitato Fiore 50. Nella sala conferenze al 1° piano dell'ex Conservatorio S. Croce, con ingresso da via S. Croce, 6, si potrà partecipare all'incontro formativo "Il Liberalsocialismo di Tommaso Fiore".Ne discuteranno il prof. Domenico Fazio e la ricercatrice Francesca Tortorella; introdurrà il tema l'avv. Michele Ventricelli, coordinerà il dott. Gennaro Zubbo, rispettivamente presidente e segretario del Comitato Fiore 50.Questo evento sancisce un'ampia collaborazione ritrovata tra quanti sul territorio sono impegnati nelle iniziative per il 50° anniversario della morte di Tommaso Fiore. Grazie al coordinamento dell'Amministrazione Comunale di Altamura con l'attuale Commissario Straordinario, dott.ssa Maria Rita Iaculli, si è creata una collaborazione tra il Comitato tecnico scientifico nominato dal Comune e il Comitato Fiore 50. Tutto questo anche per merito della sub Commissaria, dott.ssa Cinzia Carrieri, che ha riunito insieme le diverse componenti, le quali hanno condiviso il programma che si svolgerà nei prossimi mesi. Il prof. Domenico Fazio, nipote di Tommaso Fiore, è Professore Ordinario di Storia della Filosofia presso l'Università del Salento.La sua attività scientifica copre diversi filoni di ricerca: il pensiero e la fortuna di Friedrich Nietzsche; il pensiero filosofico di Paul Rée; la figura, l'opera e le interpretazioni di Giulio Cesare Vanini, la storiografia filosofica italiana del Novecento, gli interessi filosofici di Tommaso Fiore, il pensiero di Arthur Schopenhauer (è componente dell'Istituto Schopenhauer di Francoforte e presidente della sezione italiana). Filoni nei quali ha al suo attivo monografie, saggi, articoli e partecipazioni a convegni di studio in Italia e all'estero.Francesca Tortorella lavora presso l'Université Catholique de Lille. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia contemporanea presso l'Università di Strasburgo (2019). La sua tesi, diretta dal Prof. Sylvain Schirmann, esamina il rapporto tra europeismo e antifascismo dal titolo: "Dalla nascita di Giustizia e Libertà allo scioglimento del Partito d'Azione (1929-1947): un antifascismo europeista". Ha già un'esperienza internazionale e multidisciplinare, ha studiato Scienze Politiche e Studi Europei all'Università di Siena e all'Institut d'Etudes Politiques di Strasburgo. Le sue aree di ricerca includono l'antifascismo, l'europeismo e l'esilio politico in particolare in America Latina. Ha pubblicato nel 2022 il libro edito da Il Mulino, "Un antifascisme européiste Giustizia e Libertà et le Partito d'Azione (1929-1947)".Per chi volesse sarà ancora possibile procurarsi una copia del calendario È QUESTO IL FIORE 2023 dedicato alla figura di Tommaso Fiore e alle ricorrenze più significative della sua biografia e più in generale della cultura democratica, antifascista, pacifista ed ecologista. Feltrinelli point Altamura curerà l'esposizione di alcuni libri della vasta opera di Tommaso Fiore che potranno essere acquistati in loco.