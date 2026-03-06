Convegno della Fidapa di Altamura sulla leadership al femminile

La sezione Fidapa di Altamura organizza un convegno venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18, nell'ABMC in piazza Zanardelli 18 (sotto il porticato), dal titolo : "Oltre il ruolo: la leadership al femminile Pensiero, Visione e Responsabilita' Oltre gli stereotipi". L'iniziativa rientra nel tema nazionale 2025-2027 e si svolge in interclub con la sezione Fidapa di Marconia-Pisticci. Modera la socia Antonella Ninivaggi, saluti della vicepresidente di sezione Rossella Monno e della vicepresidente della CMO dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Bari , Agnese Lorè. Conclusioni affidate alla presidente della sezione Fidapa Bpw di Altamura, Daniela Martino.Si intende riflettere sul contributo delle donne nei contesti decisionali, professionali e sociali superando la visione del ruolo formale.Un confronto aperto su modelli di leadership inclusivi, capaci di generare cambiamento e partecipazione attiva.Presenti relatori specializzati sulla formazione e rappresentanti di associazioni come l'AIF Basilicata, l'AIDP Puglia e Basilicata, l'AMI e imprenditrici locali.In locandina tutti gli interventi.