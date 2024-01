Cattedrale di Altamura: letture e concerto d'organo

Un concerto con il restaurato organo della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Altamura è in programma il 7 gennaio, alle ore 20.00.L'organo monumentale "Bossi Vegezzi", restaurato da Francesco Zanin, è uno dei più grandi della Puglia. Costruito nel 1880 secondo i canoni della scuola manifatturiera lombardo veneta come strumento adatto a eseguire musiche d'opera. Completo di tutti i suoni (registri) che avevano l'orchestra e la banda. Dotato di due tastiere e di pedaliera, è in grado di funzionare grazie a un apparato di mantici totalmente manuale, senza corrente elettrica.Il concerto d'organo vede protagonista il maestro Annarita Lospalluto. Sono previste anche letture di meditazione a cura di Mariolina Popolizio.