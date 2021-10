Al Mangiatordi è in scena la giovane compagnia altamurana Theatre's Shadows

Venerdì 29 Ottobre, ore 21.00, presso "Teatro Mangiatordi", è in scena la giovane compagnia altamurana "Theatre's Shadows" con la serata "Avanguardie" composto da due spettacoli."Anima motel, piccoli frammenti di noi"Un dramma ambientato in uno spazio post-mortem in cui quattro personaggi si ritroveranno ad affrontare i nodi non slegati nella loro precedente vita. Un lavoro sperimentale di scrittura a quattro mani.Regia: Francesco TirelliScritto da: Tirelli Francesco, Lorusso Ilaria, Farella Lucia, Turturo FrancescaAttori: Lorusso Ilaria, Farella Lucia, Tirelli Francesco, Turturo Francesca"Radioattività"Spettacolo dai toni comici e grotteschi. L'intera razza umana si è estinta a causa di una esplosione nucleare. Gli ultimi due superstiti, Tom e Frank, vivono le loro bizzarre giornate preda di piccole manie e discussioni. Un giorno, un particolare accaduto svolterà le loro vite...Regia: Tirelli FrancescoScritto da: Tirelli FrancescoAttori: Caponio Fabrizio, Moramarco Pio, Tirelli Francesco.Teatro Mangiatordi: info 080.3114575