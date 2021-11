Agenda lavoro 2021-2027 della Regione: al ItemHub si apre il percorso partecipativo

Parte da Altamura il 19 novembre il percorso esplorativo dell'Agenda per il Lavoro, presso ITEM OXYGEN e il suo "contenitore" di eventi ITEM HUB all'interno della stazione ferroviaria in piazza Stazione.Attraverso un percorso di partecipazione condotto con stakeholders partner e componenti della società civile pugliese, la seconda fase si apre alla consultazione più estesa con una giornata di confronto - ascolto - co-progettazione con soggetti qualificati e organizzazioni del lavoro e della società civile, per la progettazione strategica delle misure di politica attiva del lavoro.La giornata prevede una prima parte introduttiva durante la quale saranno presentati casi di successo e insuccesso, saranno analizzati i temi al centro della nuova agenda per il lavoro 2021-2027 e verranno dettagliate le politiche di indirizzo e gli obiettivi da raggiungere. Insieme a Marilisa Milano, Referente dell'area formazione Item Hub, si partirà con un excursus sui casi di successo e insuccesso del territorio in materia di Politiche del Lavoro e con Gianni Piccininno, Coordinatore H-hub Factory si procederà alla presentazione della H-hub Factory e delle milestone conseguite.A seguire con l'esperto in processi partecipativi Andrea Gelao si avvierà un percorso di confronto strutturato, su politiche, progetti o iniziative di particolare rilevanza per il territorio. L'esito del processo partecipativo diventerà un documento di proposta partecipata che sarà condiviso con le Istituzioni. Questa seconda parte vedrà tutti i portatori di interesse ragionare attorno ad un tavolo con l'intento di elaborare proposte concrete, attuabili e rapide per incrementare l'indice occupazionale del territorio, guardando a giovani, donne e over 50 ormai fuori dal mondo del lavoro, disabili e emarginati.All'incontro territoriale prenderanno parte anche l'Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Sebastiano Leo e il Direttore di Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Silvia Pellegrini e la Dirigente della Sezione Formazione Monica Calzetta.Si avvia una nuova modalità di interpretare le politiche attive e passive per il lavoro e la formazione professionale affinché siano l'espressione di una sintesi perfetta delle proposte avanzate dai portatori di interesse che animano il tessuto produttivo del territorio locale.Info utili: per partecipare è obbligatorio registrarsi all'evento inviando nome, cognome e ruolo ricoperti all'indirizzo h.hubfactory@itemoxygen.com. L'ingresso sarà consentito solo ai possessori di certificazione verde valida. Durante tutti i lavori sarà necessario indossare mascherine di protezione.