"A lezione di libertà": una mostra dedicata a Tommaso Fiore

Mercoledì 25 ottobre, alle ore 16,30 si tiene a Bari nell'Agorà del Consiglio Regionale Puglia, in via Gentile n. 52, l'inaugurazione della mostra "A Lezione di Libertà. Tommaso Fiore, umanista e meridionalista, tra etica e politica", promossa dall' Ipsaic Istituto Pugliese Storia Antifascismo e Italia Contemporanea in collaborazione con il Consiglio Regionale della Puglia e la sua Biblioteca Consiglio Reg Puglia "Teca del Mediterraneo".All'evento intervengono:Loredana Capone - Presidente del Consiglio Regionale della PugliaMarco Bascapè - Soprintendente archivistico e bibliografico della PugliaVito Antonio Leuzzi - Presidente IPSAICAnna Gervasio - Direttrice IPSAICRaffaele Pellegrino - Vicepresidente IPSAICAnna Vita Perrone - Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione IstituzionaleSi tratta di una mostra didattico - documentaria.