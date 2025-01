Soccer Altamura, quinta vittoria di fila

SOCCER ALTAMURA: Chironna, Tafuni, Laddaga, Santacroce, Maino F., Maino S., Tancredi, Ninni, Gramegna F., Picerno, Berloco, Disabato. All. Grimaldi.NETTUNO BISCEGLIE: Bucci, Canaletti, Cangelli, Cappelluti, Dimatteo, La Notte, Lamanuzzi, Maggialetti, Pagani, Pasculli, Salvemini, Spadavecchia. All. Landriscina.ARBITRO: Sig. Rampino Samuele della sezione di Lecce.RECUPERO: 2' pt 2' stRETI : 17' Ninni (SA), 26' Laddaga (SA), 30+1' Spadavecchia (NB).AMMONITI : Pagani (NB), Salvemini (NB).Quinta vittoria consecutiva della Soccer Altamura, che supera di misura 2-1 il Nettuno Bisceglie, dopo una partita dominata sul piano del gioco ma forse troppo nervosa e con tanti, forse troppi errori sotto porta.Gli altamurani partono con il freno a mano tirato rispetto al solito e ci mettono qualche minuto in più per entrare nel vivo della gara. Al 12' fallo fuori area su Stefano Maino e l'arbitro fischia, sbagliando, rigore; sul dischetto va Laddaga che spreca l'occasione cogliendo il palo esterno sulla sinistra del portiere avversario. Il vantaggio biancorosso è opera di Ninni, che prima va a rubare palla a centrocampo, poi salta un avversario e tutto solo verso la porta avversaria, batte Dimatteo con un tocco morbido.Il 2-0 arriva al 27' con Laddaga, che da schema di calcio d'angolo, beffa Dimatteo con un tiro all'angolino basso da fuori area. Nel primo minuto di recupero, bella azione degli ospiti: Salvemini, dalla destra, mette la palla al centro per Spadavecchia, che anticipa tutti e mette in rete la palla del 2-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Il secondo tempo è tutto di marca altamurana con i ragazzi di mister Grimaldi alla disperata ricerca del gol della tranquillità ma, le imprecisioni sotto porta e le parate di Dimatteo sono davvero tante. Negli ultimi istanti di gara il Nettuno prova a schierare il quinto uomo di movimento ma dalle parti di Chironna non si corrono pericoli e la gara finisce con lo stesso risultato del primo tempo.