Un record da Guinness dei primati ad Altamura

Un record da "World Guinness" ad Altamura. Lo ha realizzato Rino Restivo, militare dell'Esercito, che ha battuto il precedente primato nella categoria "maggior numero di piegamenti sulle nocche delle mani". In un minuto ne ha fatti 116, superando quello precedente di 113 detenuto da un atleta indiano.Restivo, palermitano, è altamurano di adozione (da 20 anni). Nel suo curriculum sportivo ha già ottenuto degli allori nella disciplina del powerlifting (sollevamento pesi). Poi ha deciso di cimentarsi con i record e ha contattato il "Guiness" che ha dei severi protocolli da rispettare. Si indicano le categorie e poi si effettua la prestazione che deve essere video-registrata da più punti e in continuo in modo tale che i giudici - anche non presenti - sono in grado di verificare dalle immagini filmate che tutto si è svolto nel tempo prestabilito.Restivo è molto soddisfatto e dedica alla famiglia questo suo personale traguardo. Non intende certamente fermarsi perché ha già adocchiato altre categorie in cui può riuscire a superare i competitors sparsi nel mondo. Perché sono sfide che si fanno inizialmente con se stessi, nel superare volta per volta tempi e prestazioni. E nel contempo sono sfide lanciate al mondo perché chiunque, rispettando i rigorosi canoni del "Guinness", possono mettersi in gioco.