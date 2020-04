Un altro lutto ad Altamura, medico Lerose non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta Antonio Lerose, medico dell'unità di otorinolaringoiatria dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei". E' morto all'ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti dove era ricoverato da circa un mese.Medico e uomo molto apprezzato, sempre disponibile con i pazienti. Una dura perdita per la sanità territoriale.E' la sesta vittima ad Altamura da quando è iniziata l'emergenza sanitaria Covid-19. Nonostante il prolungato ricovero, le cure prestate in terapia intensiva non sono state in grado di salvargli la vita.