Stanotte trattamento di disinfestazione

Due interventi di disinfestazione notturna sono programmati nel mese di settembre. Il primo è in programma stanotte, a partire dalle ore 23,30 e indicativamente fino alle ore 5,30. Sono sempre le stesse le raccomandazioni ai cittadini: tenere chiuse le finestre, non esporre biancheria e generi alimentari all'esterno, ecc.La seconda si terrà il 29 settembre, con le stesse modalità.Da segnalare che, in base al programma di interventi di igiene pubblica, in questo mese saranno effettuati anche trattamenti di derattizzazione. Inoltre, prima dell'apertura delle scuole, sono stati effettuati interventi di disinfezione e sanificazione.