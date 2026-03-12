“sogniAMO”: sboccia la Spring Edition dell’evento Open Day di Calderoni Martini

Domenica 22 Marzo 2026 l'affascinante masseria Calderoni Martini, immersa nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con l'arrivo della primavera, apre i suoi spazi a coppie di futuri sposi alla ricerca della location ideale per il proprio wedding day.Il fiabesco evento "sogniAMO – il tuo matrimonio inizia da qui!" presenta la sua Spring Edition con un programma che prevede un unico turno disponibile, dalle 16.00 alle 20.00, e un'esperienza esclusiva davvero imperdibile, per cui i posti sono limitati e l'iscrizione è obbligatoria da questo link.Il format, dopo il grande successo dell'ultima edizione autunnale, si ripropone con il suo titolo, raccontando qualcosa di speciale alle coppie: un abbraccio armonioso tra sogni e amore, in un "noi" che si congiunge per sempre e a cui anche tutto il Team Calderoni Martini si unisce, per creare matrimoni incantevoli e personalizzati, con la passione e la professionalità che contraddistingue la storia di questa Azienda da più di 20 anni.L'Open Day "sogniAMO Spring Edition" promette di far vivere ai futuri sposi una giornata piena di emozione, bellezza e nuove tendenze. Il percorso esperienziale è pensato per guidare i partecipanti a godersi un tour completo di tutti gli ambienti della seicentesca masseria e prosegue con un delizioso cocktail, animato da cooking show, musica e intrattenimento, insieme alla presentazione inedita di abiti sposa e sposo, il suggestivo e coinvolgente "Calderoni Flower Carpet" con shooting e interviste, fino all'estrazione finale con premi speciali per i partecipanti. E non finisce qui: chi fisserà un appuntamento durante l'evento riceverà un coupon di un valore in euro per servizi esclusivi!"La prima edizione di sogniAMO ha avuto un riscontro talmente soddisfacente per noi e per tutti i partecipanti che, con l'arrivo della bella stagione, non potevamo non riproporlo con l'esplosione dei colori della primavera! Un'occasione speciale, inclusiva e coinvolgente dedicata a tutti i futuri sposi in cerca della location perfetta per il proprio matrimonio!", spiega Francesco Dipalma, che insieme alla famiglia e ai soci guida l'azienda da oltre vent'anni. "Il nostro desiderio è invitare le coppie a scoprire le bellezze della nostra masseria storica, gli scenari naturalistici in cui è immersa insieme all'eccellenza e alla qualità dei servizi offerti!".Tra gli affascinanti spazi e le suite affrescate del XVII secolo, la cappella consacrata con i suoi affascinanti simboli templari, tutti i giardini in fiore e la cucina d'autore, Calderoni Martini rimane un luogo dove l'amore incontra la tradizione."Come promesso, anche stavolta abbiamo voluto coinvolgere altre eccellenze del territorio, assonanti con il format sogniAMO – aggiunge Dipalma – e capaci di raccontare artigianalità, ricerca e stile, come Rosanna Bassi Atelier, riconoscibile firma di abiti da sposa sartoriali, Anteprima, con la sua la proposta interamente dedicata allo sposo, BREBA, per la cura ricercata e contemporanea di hairstyling e beauty per lei e per lui, insieme all'agenzia viaggi Giramondo Gravina, per disegnare la Luna di Miele sempre immaginata!"La filiera del "mondo matrimonio" è molto variegata e coinvolge davvero molteplici professionalità. La stessa Rosanna Bassi aggiunge: "Credo profondamente nella forza del lavoro di squadra. Quando professionisti del wedding si uniscono come in questa occasione per mettere insieme talento e passione, ogni progetto può raggiungere il suo massimo splendore!"Quest'evento, quindi, vuole proporre un assaggio reale dell'intera organizzazione a tutte le coppie di futuri sposi che vorranno presenziare, oltre a mostrare come tutto il team Calderoni Martini - motore dell'iniziativa - accompagni gli sposi step by step, con l'obiettivo di rendere reale il matrimonio dei loro sogni, fondendo ricerca e autenticità dell'ospitalità Made in Puglia.Iscriviti subito per partecipare all'Open Day "sogniAMO": i posti sono limitati e il sogno del tuo matrimonio potrebbe davvero iniziare proprio da qui!