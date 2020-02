Sicurezza ad Altamura, intensificati i controlli

Immediata la risposta delle articolazioni statali dopo l'allarme per la sicurezza ad Altamura, soprattutto per i reati contro il patrimonio, in particolar modo gli odiosi furti di automobili. Le preoccupazioni sono state espresse soprattutto dai quartieri residenziali in periferia.Da alcune sere si nota in città un maggiore controllo ed una consistente presenza delle forze dell'ordine. Con pattuglie e posti di blocco dei Carabinieri, con l'obiettivo di prevenire e reprimere i reati. Elevata pure l'attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti.Pure la Polizia locale sta partecipando a questa campagna di controlli, con la specifica attenzione all'osservanza delle norme del codice della strada. Gli agenti del comando sono impegnati in altri posti di blocco.