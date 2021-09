Sequestrate dieci macchinette per il gioco on line

Duplice sequestro effettuato dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, nell'ambito delle verifiche mirate al contrasto del gioco illegale e al monitoraggio del rispetto delle misure di contenimento previste per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.L'attenta analisi dei rischi ha consentito di individuare un club situato ad Altamura e un circolo ricreativo a Sannicandro di Bari, e, grazie ai controlli in loco, preceduti da una prolungata attività di ricognizione e appostamento fisico, si è potuto anche documentare l'afflusso dei frequentatori.All'interno dei locali del club di Altamura si è riscontrata la presenza di 10 apparecchiature multifunzione per il gioco on-line (totem) irregolari, con giochi a rulli virtuali tipici delle slot. Nel circolo ricreativo di Sannicandro di Bari, già oggetto di precedenti sequestri da parte di ADM, si è accertata la messa a disposizione di 7 slot sprovviste di titoli autorizzativi e non collegate alla rete telematica dello Stato oltre a un videogioco irregolare. Negli apparecchi, inoltre, è stata rinvenuta la somma di 2.049 euro, sottoposta a sequestro da parte dei funzionari ADM.Oltre al sequestro amministrativo dei congegni da gioco, è stata contestata ai rappresentanti legali dei due esercizi la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ciascun apparecchio irregolare, per un totale di 180.000 euro, ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.