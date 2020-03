Scoperto in possesso di cocaina, arrestato giovane altamurano

Sorpreso in una perquisizione in cui è stato decisivo il fiuto del cane antidroga

Un 23enne di Altamura è stato arrestato dai finanzieri della locale Compagnia dopo essere stato scoperto in flagranza di reato in possesso di undici dosi di cocaina e una piccola quantità di marijuana.Le fiamme gialle altamurane sono state coadiuvate dalle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Bari, durante il controllo di un'autovettura con a bordo tre persone. I militari si sono insospettiti a causa del comportamento nervoso e agitato di uno dei passeggeri.Grazie al suo fiuto, iel pastore tedesco Lady ha iniziato ad abbaiare segnalando la presenza di sostanze stupefacenti nell'abitacolo. A quel punto, il 23enne ha spontaneamente consegnato la droga. Effettuata pure una perquisizione domiciliare in cui è stata trovata una piccola quantità di marijuana, nascosta dietro un armadio nella camera da letto.Per il 23enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.