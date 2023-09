Sanità e giustizia, in un libro la verità di Lea Cosentino

L'ex direttore sanitario della Asl Bari 3 di Altamura e poi della Asl provinciale di Bari, Lea Cosentino, si racconta in un libro dal titolo "Tutta la verità". Stasera, alle ore 19.00, nella sala consiliare del Comune, è prevista la presentazione del libro, alla presenza della stessa Cosentino. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Vitantonio Petronella e del vice sindaco e assessore alla cultura Angela Miglionico; gli interventi di Domenico Lagravinese, direttore del Dipartimento prevenzione della Asl Bari, e Michele Virgilio, già direttore sanitario ex Asl Bari 3; coordina la giornalista Anna Larato.Lea Cosentino ha amministrato la sanità murgiana prima e quella provinciale poi durante il governo Vendola. Esperienza che si è bruscamente interrotta per vicende giudiziarie. Scrivere il libro, come ha raccontato la stessa Cosentino, è stato terapeutico per ricostruire i fatti, anche alla luce di errori che poi sono emersi durante l'iter processuale. Un'intercettazione è stata alla base del suo arresto nel 2010 ma è poi risultata completamente stravolta nel senso letterale e nel significato.Vicende che hanno interrotto il suo lavoro amministrativo in un settore cruciale della vita pubblica. Aveva avviato progetti e attività finalizzati all'umanizzazione delle cure e dei percorsi sanitari sia in ospedale sia nel territorio. La sua vita, sul piano personale e anche della salute, è stata travolta. Nel tempo, nonostante lunghi anni di calvario giudiziario, le accuse sono cadute. Cosentino ha quindi deciso di raccontare quei fatti che l'hanno messa a dura prova, dopo aver trovato la forza di rialzarsi da una parentesi di vita molto dolorosa.