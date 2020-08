Rubano offerte nel santuario di Padre Pio, due arresti

Sono stati sorpresi in flagranza di reato dopo un furto di offerte nel santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo. Scoperti dagli addetti della sicurezza e incastrati dalla telecamera, i due sono stati poi arrestati dai carabinieri. Si tratta di un uomo e di una donna di Altamura, già noti alle forze dell'ordine per furti tentati o consumati in chiese.Devono rispondere di furto aggravato e sono finiti in carcere. L'episodio è di ieri pomeriggio.Si erano già impossessati di 970 euro da alcune cassette delle offerte. Per prelevare le banconote utilizzavano una rullina metrica a cui era attaccato del nastro biadesivo. Sono stati individuati mentre mettevano a segno il furto grazie alle telecamere del circuito interno di videosorveglianza. Così, mentre i due erano ancora in azione, è stato dato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri prima che potessero allontanarsi.Già nel 2016 l'uomo era stato sorpreso a rubare con le stesse modalità dalle cassette delle offerte del santuario, prelevando 210 euro. Pure in quel caso è stato scoperto dagli addetti alla sicurezza. Vano era stato il suo tentativo di fuggire.