Rossano Sasso nuovo sottosegretario all'istruzione

Il Consiglio dei Ministri ha nominato il deputato della Lega, Rossano Sasso, sottosegretario del Ministero dell'istruzione. E' stato Matteo Salvini a indicarlo, dopo le numerose proposte e battaglie condotte da Sasso nella commissione istruzione e cultura della Camera dei deputati.Insegnante, 45 anni, Sasso è nato a Bari ed è "adottivo" di Altamura, dove vive. E' stato eletto in Parlamento nel 2018. E' stato uno dei fondatori del movimento di Matteo Salvini in Puglia come responsabile di "Noi con Salvini" e poi come primo segretario regionale, carica che ha lasciato dopo l'elezione.Queste le prime parole di Sasso: "Sono stato nominato Sottosegretario all'Istruzione. Spero di poter rappresentare degnamente la comunità scolastica nel Governo Draghi. Ringrazio il mio segretario Matteo Salvini, per aver creduto in me. Ringrazio il sen. Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega che mi guiderà in questa esperienza. Ringrazio la mia famiglia, in primis mia moglie e le mie figlie. Da stasera al lavoro per il bene di studenti, famiglie, personale docente, educativo ed Ata e dei dirigenti scolastici".In merito alla scuola, durante il Governo Conte ha presentato delle proposte per la stabilizzazione dei precaria mentre per la sicurezza dal Covid-19 ha proposto di adeguare le scuole con impianti di aerazione. Sarà sicuramente questo il suo primo impegno ora che ha la responsabilità di un impegno governativo.Il ministro all'istruzione è Patrizio Bianchi, con esperienza di governo regionale in Emilia Romagna per il Pd. Nominata dal Consiglio dei ministri un'altra sottosegretaria all'istruzione, Barbara Floridia (Movimento 5 stelle).