Riparte il programma Garanzia Giovani Poc

E' ripreso in questi giorni il programma "garanzia giovani poc", dopo una pausa di due mesi, offrendo un'opportunità a tutti i giovani con età tra i 15 e i 29 anni, attraverso la frequenza ai corsi di formazione di mettere in luce le proprie potenzialità, accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e competenze.Garanzia giovani è un vero e proprio piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile e comprende numerose misure, e ha lo scopo di offrire valide opportunità formative ai giovani.L'ente di formazione Nuovi orizzonti ha in partenza nel mese di aprile i seguenti corsi:- Informatica della durata di 200 ore;- Di lingua inglese della durata di 200 ore;- Pasticceria e cucina della durata di 200 ore;- Make up artist della durata di 140 ore;Per gli allievi frequentanti è prevista una borsa di frequenza di 500 euro, erogata entro 30 giorni lavorativi dal termine del corso.I corsi saranno sia mattutini che pomeridiani.Chi può accedere ai corsi:- giovani tra i 15 e i 29 anni residenti in Puglia;- non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo;- cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti;- non essere beneficiari di Cassa integrazione Guadagni o titolari di un contratto di solidarietà.Per informazioni è possibile rivolgersi presso gli uffici della Nuovi orizzonti di via Istria 40 o via Archimede a Gravina in Puglia oppure chiamare allo 080/3210461