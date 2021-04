Rinviato intervento di disinfestazione notturna

Per le condizioni meteo

A causa delle condizioni meteorologiche non ottimali, non si terrà l'intervento di disinfestazione adulticida previsto per questa notte. E' stato rinviato a data da destinarsi.Negli scorsi giorni sono stati effettuati interventi di derattizzazione e di disinfestazione antilarvale della zanzara sul territorio comunale e saranno ripetuti dal 26 al 28 aprile.