Ridotti gli orari delle Poste, recarsi solo per operazioni non rinviabili

Con l'emergenza sanitaria, tutti i servizi pubblici vengono chiusi oppure vengono ridotte le attività quando non è possibile agire per via telematica o da remoto.Sono stati ridotti gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici postali: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35; il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Ma attenzione: bisogna recarsi alle poste solo ed esclusivamente per esigenze non rinviabili, quindi operazioni indifferibili e urgenti. Alcune scadenze sono state prorogate per legge anche se c'è ancora confusione per quanto riguarda le bollette delle utenze (gas, luce, telefono, ecc.). Comunque bisogna fare attenzione perché a campione vengono controllate le certificazioni di chi si reca agli uffici postali.Maggiore certezza sulle carte d'identità. Per legge è stata prorogata la scadenza per il rinnovo. Quindi non c'è esigenza di recarsi all'anagrafe in questo periodo. Infatti in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17/03/2020 è stato disposto all'art. 104 che "la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020". Pertanto non si devono rifare le carte d'identità scadute o che scadranno dopo il 17 marzo in quanto automaticamente prorogate al 31 agosto prossimo.La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.