Poste italiane, pagamento pensioni senza giorni di anticipo

"A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello Stato di emergenza per il Covid-19, Poste Italiane comunica che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni". Lo rende noto Poste in un comunicato. Non ci sarà più, quindi, l'anticipazione di alcuni giorni, così come è avvenuto negli ultimi due anni circa, con l'obiettivo di evitare assembramenti nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19."Per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution - aggiunge la società postale - le pensioni torneranno ad essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese. Sempre da venerdì 1° aprile, inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare la pensione in contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Tutti coloro che intendono ritirare la pensione in contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dall'1 al 6 aprile, preferibilmente secondo la turnazione alfabetica affissa all'esterno di ciascun Ufficio Postale".