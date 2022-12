Poste italiane, ufficio Altamura 1 chiuso a gennaio

Per circa tre settimane per realizzare lavori infrastrutturali

Il Comune di Altamura ha comunicato un avviso pervenuto dalla direzione della filiale di Bari di Poste italiane. Per consentire lavori infrastrutturali, l'ufficio postale di Altamura 1, in via Forlì 6B, resterà chiuso al pubblico dal 9 al 28 gennaio 2023.Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali:- Altamura centro, via Gravina 110, orari di apertura: lunedi- venerdì 8.20-19.05; sabato 8.20-12.35; sportello bancomat Atm aperto h24;- Altamura 2, viale Regina Margherita 19, orari di apertura: lunedì - venerdì 8.20-19.05; sabato 8.20-12.35.Presso Altamura centro resterà aperto uno sportello dedicato a consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all'ufficio di via Forlì."La riapertura è prevista in data 30 gennaio 2023, salvo imprevisti di cui Poste italiane darà tempestiva comunicazione", si legge ancora nell'avvio.