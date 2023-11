Rete internet e dispositivi, contributi per superare il divario digitale

Fino al 20 novembre si possono presentare al Comune le domande per partecipare all'avviso pubblico con cui vengono assegnati contributi economici, fino ad un massimo di 500 euro, per il superamento del "Digital Divide" (divario digitale), in base ad una legge regionale (n. 32 del 2001).La legge regionale promuove la diffusione della cultura digitale atta a garantire il più ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica per consentire parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza andando a determinare una discriminazione sociale, economica e culturale. Per tale finalità si dispone l'erogazione di contributi economici per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, per l'acquisto dei dispositivi di primo accesso o del costo di attività eventualmente sostenute per l'acquisizione di competenze digitali.Per poter beneficiare del contributo è necessario essere in possesso di un ISEE ordinario non superiore a €9.360,00 e rientrare in altri requisiti, elencati nell'avviso che è pubblicato sul portale del Comune.Il bando è della Regione mentre ai Comuni spetta l'attuazione della misura con l'istruttoria delle domande, per questo le istanze si presentano all'ente locale.